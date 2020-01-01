Челси - Атлетико 17 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Атлетико, который запланирован на 17 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/8 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Томас Тухель
|Диего Симеоне
|23.02.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|0 : 1
|05.12.2017
|Лига чемпионов
|Группа C. Тур 6
|1 : 1
|27.09.2017
|Лига чемпионов
|Группа C. Тур 2
|1 : 2
|30.04.2014
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|1 : 3
|22.04.2014
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|0 : 0
|31.08.2012
|Суперкубок УЕФА
|Финал
|1 : 4
|03.11.2009
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 4
|2 : 2
|21.10.2009
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 3
|4 : 0
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