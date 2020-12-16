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Бавария - Лацио 17 марта прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
17 Марта 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов, 1/8 Финала, Ответный матч
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
Первый матч 4 : 1
БаварияЛацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бавария - Лацио, который запланирован на 17 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/8 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Лацио
Рим, Италия
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
23.02.2021 Лига чемпионов 1/8 финала Лацио1 : 4Бавария
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победила «Бавария» — 4:1.

Отзывы и комментарии к матчу

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