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Ахмат - Арсенал Тула 17 марта прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
17 Марта 2021, Среда. 20:00 МСК. РПЛ, 23-й тур
АхматАрсенал Тула

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ахмат - Арсенал Тула, который запланирован на 17 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
09.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Арсенал0 : 0Ахмат
01.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Арсенал1 : 3Ахмат
26.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Ахмат1 : 1Арсенал
10.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Ахмат2 : 0Арсенал
31.10.2018 Кубок России 1/8 финала Ахмат0 : 2Арсенал
12.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Арсенал3 : 1Ахмат
04.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Арсенал1 : 0Ахмат
21.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Ахмат1 : 2Арсенал
08.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Ахмат3 : 1Арсенал
25.09.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Арсенал0 : 0Ахмат
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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