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Севилья - Эльче 17 марта прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
17 Марта 2021, Среда. 21:00 МСК. Ла Лига, 2-й тур
СевильяЭльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Севилья - Эльче, который запланирован на 17 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 2-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Севилья
Севилья
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Испания Фран Эскриба
История личных встреч
06.03.2021 Испания - Примера Тур 26 Эльче2 : 1Севилья
15.03.2015 Испания - Примера Тур 27 Севилья3 : 0Эльче
19.10.2014 Испания - Примера Тур 8 Эльче0 : 2Севилья
18.05.2014 Испания - Примера Тур 38 Севилья3 : 1Эльче
12.01.2014 Испания - Примера Тур 19 Эльче1 : 1Севилья

Отзывы и комментарии к матчу

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