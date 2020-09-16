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Мольде - Гранада 18 марта прямая трансляция

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
18 Марта 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/8 Финала, Ответный матч
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия)
Первый матч 0 : 2
МольдеГранада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Мольде - Гранада, который запланирован на 18 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Венгрия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/8 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Мольде
Мольде, Норвегия
Гранада
Гранада, Испания
Главные тренеры
Норвегия Эрлинг Моэ
Испания Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
11.03.2021 Лига Европы 1/8 финала Гранада2 : 0Мольде

Отзывы и комментарии к матчу

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