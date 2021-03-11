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Динамо Загреб - Тоттенхэм 18 марта прямая трансляция

Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 38923
18 Марта 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/8 Финала, Ответный матч
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
Первый матч 0 : 2
Динамо ЗгТоттенхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Динамо Загреб - Тоттенхэм, который запланирован на 18 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Хорватия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/8 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
11.03.2021 Лига Европы 1/8 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 0Динамо З
06.11.2008 Кубок УЕФА Группа D. Тур 2 Тоттенхэм Хотспур4 : 0Динамо З

Отзывы и комментарии к матчу

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