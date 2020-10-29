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Рейнджерс - Славия 18 марта прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
18 Марта 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/8 Финала, Ответный матч
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
Первый матч 1 : 1
Куинз Парк РейнджерсСлавия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рейнджерс - Славия, который запланирован на 18 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Шотландия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/8 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Славия П
Прага, Чехия
Главные тренеры
Англия Стивен Джеррард
Чехия Йиндржих Трпишовски
История личных встреч
11.03.2021 Лига Европы 1/8 финала Славия П1 : 1Рейнджерс

Отзывы и комментарии к матчу

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