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Милан - Манчестер Юнайтед 18 марта прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
18 Марта 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/8 Финала, Ответный матч
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
Первый матч 1 : 1
НаполиНорвич

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Милан - Манчестер Юнайтед, который запланирован на 18 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/8 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
11.03.2021 Лига Европы 1/8 финала Манчестер Юнайтед1 : 1Милан
03.08.2019 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед2 : 2 5 : 4Милан
26.07.2018 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Милан1 : 1 8 : 9Манчестер Юнайтед
10.03.2010 Лига чемпионов 1/8 финала Манчестер Юнайтед4 : 0Милан
16.02.2010 Лига чемпионов 1/8 финала Милан2 : 3Манчестер Юнайтед
02.05.2007 Лига чемпионов 1/2 финала Милан3 : 0Манчестер Юнайтед
24.04.2007 Лига чемпионов 1/2 финала Манчестер Юнайтед3 : 2Милан

Отзывы и комментарии к матчу

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