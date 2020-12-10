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Вильярреал - Динамо Киев 18 марта прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
18 Марта 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/8 Финала, Ответный матч
Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция)
Первый матч 2 : 0
ВильярреалДинамо Киев

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вильярреал - Динамо Киев, который запланирован на 18 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/8 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Динамо К
Киев, Украина
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Румыния Мирча Луческу
История личных встреч
11.03.2021 Лига Европы 1/8 финала Динамо К0 : 2Вильярреал

Отзывы и комментарии к матчу

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