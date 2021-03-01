Уфа - Локомотив 18 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Уфа - Локомотив, который запланирован на 18 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Марко Николич
|17.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|1 : 0
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 1
|02.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 1
|26.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 0
|30.07.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 0
|22.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|0 : 0
|15.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 0
|05.04.2017
|Кубок России
|1/2 финала
|1 : 0
|01.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 1
|17.09.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|0 : 1
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