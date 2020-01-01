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Краснодар - Динамо Москва 18 марта прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
18 Марта 2021, Четверг. 19:00 МСК. РПЛ, 23-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
КраснодарДинамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Краснодар - Динамо Москва, который запланирован на 18 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Германия Сандро Шварц
История личных встреч
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Динамо М2 : 0Краснодар
19.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Краснодар0 : 2Динамо М
20.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Динамо М1 : 1Краснодар
14.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Динамо М1 : 1Краснодар
30.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Краснодар3 : 0Динамо М
10.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Динамо М0 : 0Краснодар
27.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Краснодар2 : 0Динамо М
04.04.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Динамо М1 : 4Краснодар
13.09.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Краснодар4 : 0Динамо М
30.05.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Динамо М1 : 1Краснодар

Отзывы и комментарии к матчу

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