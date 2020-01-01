Спартак Москва - Урал 18 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Спартак Москва - Урал, который запланирован на 18 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Доменико Тедеско
|Юрий Александрович Матвеев
|07.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|2 : 2
|24.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|0 : 0
|14.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|1 : 2
|04.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|0 : 1
|07.03.2019
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 0
|05.12.2018
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 1
|04.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 2
|15.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|2 : 1
|30.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|2 : 0
|25.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 0
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