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Спартак Москва - Урал 18 марта прямая трансляция

Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
18 Марта 2021, Четверг. 19:00 МСК. РПЛ, 23-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Спартак МУрал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Спартак Москва - Урал, который запланирован на 18 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Спартак М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Россия Юрий Александрович Матвеев
История личных встреч
07.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Урал2 : 2Спартак М
24.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Урал0 : 0Спартак М
14.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Спартак М1 : 2Урал
04.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Урал0 : 1Спартак М
07.03.2019 Кубок России 1/4 финала Урал1 : 0Спартак М
05.12.2018 Кубок России 1/4 финала Спартак М1 : 1Урал
04.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Спартак М1 : 2Урал
15.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Урал2 : 1Спартак М
30.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Спартак М2 : 0Урал
25.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Спартак М1 : 0Урал

Отзывы и комментарии к матчу

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