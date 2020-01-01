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Рубин - Химки 19 марта прямая трансляция

Стадион: Центральный (Казань, Россия), вместимость: 28856
19 Марта 2021, Пятница. 19:00 МСК. РПЛ, 23-й тур
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
РубинХимки

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рубин - Химки, который запланирован на 19 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рубин
Казань
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Леонид Викторович Слуцкий
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
История личных встреч
02.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Рубин2 : 2Химки
08.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Химки2 : 0Рубин
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Химки3 : 0Рубин
26.09.2018 Кубок России 1/16 финала Химки0 : 1 ДВРубин
17.10.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Рубин2 : 1Химки
06.07.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Химки2 : 3Рубин
23.08.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Рубин2 : 0Химки
12.04.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Химки0 : 4Рубин
01.08.2007 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Химки0 : 0Рубин
31.03.2007 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Рубин2 : 1Химки
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Рубин» — «Химки». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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