Фулхэм - Лидс 19 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фулхэм - Лидс, который запланирован на 19 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Скотт Паркер
|Марсело Бьельса
|19.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|4 : 3
|27.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|3 : 0
|21.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|2 : 1
|03.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 40
|2 : 0
|15.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|0 : 0
|07.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|1 : 1
|16.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|1 : 1
|23.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|1 : 1
|21.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|1 : 1
|18.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|0 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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