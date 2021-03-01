Бетис - Леванте 19 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бетис - Леванте, который запланирован на 19 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Мануэль Пеллегрини
|Пако Лопес
|29.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 16
|4 : 3
|28.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 32
|4 : 2
|24.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 1
|24.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 34
|4 : 0
|17.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 3
|26.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 2
|25.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 6
|4 : 0
|09.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 32
|1 : 0
|27.11.2015
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 1
|28.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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