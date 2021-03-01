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Сент-Этьен - Монако 19 марта прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
19 Марта 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция)
Сент-ЭтьенМонако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сент-Этьен - Монако, который запланирован на 19 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Монако
Монако
Главные тренеры
Франция Клод Пюэль
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Монако2 : 2Сент-Этьен
28.01.2020 Кубок Франции 1/8 финала Монако0 : 1Сент-Этьен
03.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 12 Сент-Этьен1 : 0Монако
05.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 35 Монако2 : 3Сент-Этьен
28.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 8 Сент-Этьен2 : 0Монако
12.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 37 Монако1 : 0Сент-Этьен
15.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 18 Сент-Этьен0 : 4Монако
17.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 31 Монако2 : 0Сент-Этьен
29.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 11 Сент-Этьен1 : 1Монако
14.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 26 Сент-Этьен1 : 1Монако

Отзывы и комментарии к матчу

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