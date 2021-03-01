Парма - Дженоа 19 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Парма - Дженоа, который запланирован на 19 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Роберто Д'Аверса
|Давиде Баллардини
|30.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 2
|23.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 4
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 8
|5 : 1
|09.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 0
|07.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 3
|15.04.2015
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 0
|05.10.2014
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 2
|23.03.2014
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
|30.10.2013
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 0
|10.02.2013
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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