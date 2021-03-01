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Парма - Дженоа 19 марта прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 27906
19 Марта 2021, Пятница. 22:45 МСК. Серия А, 28-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия)
ПармаДженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Парма - Дженоа, который запланирован на 19 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Парма
Парма
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Давиде Баллардини
История личных встреч
30.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Дженоа1 : 2Парма
23.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Дженоа1 : 4Парма
20.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Парма5 : 1Дженоа
09.03.2019 Италия - Серия А Тур 27 Парма1 : 0Дженоа
07.10.2018 Италия - Серия А Тур 8 Дженоа1 : 3Парма
15.04.2015 Италия - Серия А Тур 25 Дженоа2 : 0Парма
05.10.2014 Италия - Серия А Тур 6 Парма1 : 2Дженоа
23.03.2014 Италия - Серия А Тур 29 Парма1 : 1Дженоа
30.10.2013 Италия - Серия А Тур 10 Дженоа1 : 0Парма
10.02.2013 Италия - Серия А Тур 24 Парма0 : 0Дженоа

Отзывы и комментарии к матчу

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