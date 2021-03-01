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Львов - Шахтёр 21 марта прямая трансляция

Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
21 Марта 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Премьер-лига, 19-й тур
ЛьвовШахтер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Львов - Шахтёр, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 19. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Львов
Львов
Шахтёр Д
Донецк
Главные тренеры
Украина Анатолий Петрович Бессмертный
Португалия Луиш Мануэль Рибейру Каштру
История личных встреч
17.10.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 6 Шахтёр Д5 : 1Львов
22.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Шахтёр Д4 : 1Львов
18.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Львов0 : 2Шахтёр Д
30.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 10 Львов0 : 3Шахтёр Д
04.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 5 Шахтёр Д5 : 0Львов
23.11.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Шахтёр Д0 : 0Львов
18.08.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Львов0 : 2Шахтёр Д
21.11.2008 Украина - Премьер-лига Тур 16 Шахтёр Д2 : 0Львов
20.07.2008 Украина - Премьер-лига Тур 1 Львов2 : 0Шахтёр Д

Отзывы и комментарии к матчу

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