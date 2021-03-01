Вест Хэм - Арсенал 21 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вест Хэм - Арсенал, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Дэвид Мойес
|Микель Артета
|19.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 1
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|1 : 0
|09.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 3
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 0
|25.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 1
|22.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|4 : 1
|19.12.2017
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 0
|13.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 0
|05.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|3 : 0
|03.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 5
Отзывы и комментарии к матчу
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