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Астон Вилла - Тоттенхэм 21 марта прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
21 Марта 2021, Воскресенье. 22:30 МСК. АПЛ, 29-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Астон ВиллаТоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Вилла - Тоттенхэм, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
Англия Дин Смит
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
16.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Астон Вилла2 : 3Тоттенхэм Хотспур
10.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Тоттенхэм Хотспур3 : 1Астон Вилла
08.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 0Астон Вилла
13.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 30 Астон Вилла0 : 2Тоттенхэм Хотспур
02.11.2015 Англия - Премьер-лига Тур 11 Тоттенхэм Хотспур3 : 1Астон Вилла
11.04.2015 Англия - Премьер-лига Тур 32 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Астон Вилла
02.11.2014 Англия - Премьер-лига Тур 10 Астон Вилла1 : 2Тоттенхэм Хотспур
11.05.2014 Англия - Премьер-лига Тур 38 Тоттенхэм Хотспур3 : 0Астон Вилла
20.10.2013 Англия - Премьер-лига Тур 8 Астон Вилла0 : 2Тоттенхэм Хотспур
24.09.2013 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Астон Вилла0 : 4Тоттенхэм Хотспур
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 18-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
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Промо матча «Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур»

Отзывы и комментарии к матчу

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