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Брайтон - Ньюкасл 20 марта прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
20 Марта 2021, Суббота. 23:00 МСК. АПЛ, 29-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
БрайтонНьюкасл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брайтон - Ньюкасл, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Англия Стив Брюс
История личных встреч
20.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Ньюкасл Юнайтед0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
20.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Ньюкасл Юнайтед0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
27.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
30.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Ньюкасл Юнайтед0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
24.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 6 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Ньюкасл Юнайтед
28.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 28 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Ньюкасл Юнайтед
27.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Ньюкасл Юнайтед2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
05.01.2013 Кубок Англии 1/32 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Ньюкасл Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
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Промо матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед»

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