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Челси - Шеффилд Юнайтед 21 марта прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
21 Марта 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Кубок Англии, 1/4 Финала
ЧелсиШеффилд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Шеффилд Юнайтед, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Кубок Англии 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Челси
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Англия Крис Уилдер
История личных встреч
07.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Шеффилд Юнайтед1 : 2Челси
07.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Челси4 : 1Шеффилд Юнайтед
11.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 35 Шеффилд Юнайтед3 : 0Челси
31.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 4 Челси2 : 2Шеффилд Юнайтед
17.03.2007 Англия - Премьер-лига Тур 30 Челси3 : 0Шеффилд Юнайтед
28.10.2006 Англия - Премьер-лига Тур 10 Шеффилд Юнайтед0 : 2Челси

Отзывы и комментарии к матчу

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