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Хетафе - Эльче 21 марта прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
21 Марта 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 28-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
ХетафеЭльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хетафе - Эльче, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Фран Эскриба
История личных встреч
11.01.2021 Испания - Примера Тур 18 Эльче1 : 3Хетафе
19.05.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 39 Хетафе2 : 0Эльче
10.12.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 18 Эльче2 : 2Хетафе
09.04.2015 Испания - Примера Тур 30 Эльче0 : 1Хетафе
08.11.2014 Испания - Примера Тур 11 Хетафе0 : 0Эльче
06.04.2014 Испания - Примера Тур 32 Эльче1 : 0Хетафе
09.11.2013 Испания - Примера Тур 13 Хетафе1 : 1Эльче

Отзывы и комментарии к матчу

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