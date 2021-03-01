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Вильярреал - Кадис 21 марта прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
21 Марта 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 28-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
ВильярреалКадис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вильярреал - Кадис, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Кадис
Кадис
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Иманоль Идьякес
Испания Альваро Сервера
История личных встреч
25.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Кадис0 : 0Вильярреал
18.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала Вильярреал3 : 0Кадис
04.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала Кадис1 : 2Вильярреал

Отзывы и комментарии к матчу

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