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Валенсия - Гранада 21 марта прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
21 Марта 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 28-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
ВаленсияГранада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Валенсия - Гранада, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Гранада
Гранада
Главные тренеры
Испания Хави Грасия
Испания Сальвадор Гонсалес Воро
Испания Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
30.12.2020 Испания - Примера Тур 16 Гранада2 : 1Валенсия
04.07.2020 Испания - Примера Тур 34 Гранада2 : 2Валенсия
04.02.2020 Кубок Испании 1/4 финала Гранада2 : 1Валенсия
09.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Валенсия2 : 0Гранада
09.04.2017 Испания - Примера Тур 31 Гранада1 : 3Валенсия
20.11.2016 Испания - Примера Тур 12 Валенсия1 : 1Гранада
21.02.2016 Испания - Примера Тур 25 Гранада1 : 2Валенсия
14.01.2016 Кубок Испании 1/8 финала Гранада0 : 3Валенсия
06.01.2016 Кубок Испании 1/8 финала Валенсия4 : 0Гранада
25.09.2015 Испания - Примера Тур 6 Валенсия1 : 0Гранада

Отзывы и комментарии к матчу

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