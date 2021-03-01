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Атлетико - Алавес 21 марта прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
21 Марта 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 28-й тур
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
АтлетикоАлавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетико - Алавес, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Алавес
Витория
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Фернандес Абелардо
История личных встреч
03.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Алавес1 : 2Атлетико М
27.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Атлетико М2 : 1Алавес
29.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Алавес1 : 1Атлетико М
30.03.2019 Испания - Примера Тур 29 Алавес0 : 4Атлетико М
08.12.2018 Испания - Примера Тур 15 Атлетико М3 : 0Алавес
29.04.2018 Испания - Примера Тур 35 Алавес0 : 1Атлетико М
16.12.2017 Испания - Примера Тур 16 Атлетико М1 : 0Алавес
28.01.2017 Испания - Примера Тур 20 Алавес0 : 0Атлетико М
21.08.2016 Испания - Примера Тур 1 Атлетико М1 : 1Алавес

Отзывы и комментарии к матчу

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