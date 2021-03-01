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Атлетик - Эйбар 20 марта прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
20 Марта 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 28-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
АтлетикЭйбар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетик - Эйбар, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Эйбар
Эйбар
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
27.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Эйбар1 : 2Атлетик Б
17.06.2020 Испания - Примера Тур 29 Эйбар2 : 2Атлетик Б
14.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Атлетик Б0 : 0Эйбар
23.02.2019 Испания - Примера Тур 25 Атлетик Б1 : 0Эйбар
21.10.2018 Испания - Примера Тур 9 Эйбар1 : 1Атлетик Б
26.01.2018 Испания - Примера Тур 21 Атлетик Б1 : 1Эйбар
27.08.2017 Испания - Примера Тур 2 Эйбар0 : 1Атлетик Б
24.04.2017 Испания - Примера Тур 33 Эйбар0 : 1Атлетик Б
04.12.2016 Испания - Примера Тур 14 Атлетик Б3 : 1Эйбар
24.01.2016 Испания - Примера Тур 21 Атлетик Б5 : 2Эйбар

Отзывы и комментарии к матчу

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