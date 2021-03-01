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Вальядолид - Севилья 20 марта прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
20 Марта 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 28-й тур
Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)
ВальядолидСевилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вальядолид - Севилья, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Севилья
Севилья
Главные тренеры
Испания Серхио Гонсалес
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
19.12.2020 Испания - Примера Тур 14 Севилья1 : 1Вальядолид
26.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Севилья1 : 1Вальядолид
24.11.2019 Испания - Примера Тур 14 Вальядолид0 : 1Севилья
07.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Вальядолид0 : 2Севилья
25.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Севилья1 : 0Вальядолид
16.03.2014 Испания - Примера Тур 28 Севилья4 : 1Вальядолид
20.10.2013 Испания - Примера Тур 9 Вальядолид2 : 2Севилья
28.04.2013 Испания - Примера Тур 33 Вальядолид1 : 1Севилья
04.12.2012 Испания - Примера Тур 14 Севилья1 : 2Вальядолид
13.04.2010 Испания - Примера Тур 32 Вальядолид2 : 1Севилья

Отзывы и комментарии к матчу

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