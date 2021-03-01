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Кротоне - Болонья 20 марта прямая трансляция

Стадион: Эцио Шида (Кротоне, Италия), вместимость: 9631
20 Марта 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 28-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия)
КротонеБолонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кротоне - Болонья, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кротоне
Кротоне
Болонья
Болонья
Главные тренеры
Италия Серсе Косми
Сербия Синиша Михайлович
История личных встреч
29.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Болонья1 : 0Кротоне
04.12.2018 Кубок Италии 4-й раунд Болонья3 : 0Кротоне
08.04.2018 Италия - Серия А Тур 31 Кротоне1 : 0Болонья
04.11.2017 Италия - Серия А Тур 12 Болонья2 : 3Кротоне
14.01.2017 Италия - Серия А Тур 20 Кротоне0 : 1Болонья
21.08.2016 Италия - Серия А Тур 1 Болонья1 : 0Кротоне
07.02.2015 Италия - Серия B Серия B. Тур 25 Кротоне0 : 2Болонья
20.09.2014 Италия - Серия B Серия B. Тур 4 Болонья0 : 2Кротоне

Отзывы и комментарии к матчу

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