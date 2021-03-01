Кротоне - Болонья 20 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кротоне - Болонья, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Серсе Косми
|Синиша Михайлович
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 0
|04.12.2018
|Кубок Италии
|4-й раунд
|3 : 0
|08.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 0
|04.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 12
|2 : 3
|14.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 1
|21.08.2016
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 0
|07.02.2015
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 25
|0 : 2
|20.09.2014
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 4
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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