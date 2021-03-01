Рома - Наполи 21 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рома - Наполи, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Паулу Фонсека
|Дженнаро Гаттузо
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 9
|4 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 1
|02.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 1
|31.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 4
|28.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 1
|03.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 4
|14.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 1
|04.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 2
|15.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 3
|25.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698 2 Марта 2021, Вторник. 20:30 МСК. Серия А, 25-й тур Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)...
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698 7 Марта 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Серия А, 26-й тур Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца,...
Стадион: Сан-Паоло (Неаполь, Италия), вместимость: 60240 29 ноября 2020, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 9 -й тур Главный судья: Марко Ди Белло...
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698 31 января 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 20 -й тур Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)...
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698 28 Февраля 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 24-й тур Главный судья: Марко Гуида...