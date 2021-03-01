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Рома - Наполи 21 марта прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
21 Марта 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 28-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
РомаНаполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рома - Наполи, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рома
Рим
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
29.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Наполи4 : 0Рома
05.07.2020 Италия - Серия А Тур 30 Наполи2 : 1Рома
02.11.2019 Италия - Серия А Тур 11 Рома2 : 1Наполи
31.03.2019 Италия - Серия А Тур 29 Рома1 : 4Наполи
28.10.2018 Италия - Серия А Тур 10 Наполи1 : 1Рома
03.03.2018 Италия - Серия А Тур 27 Наполи2 : 4Рома
14.10.2017 Италия - Серия А Тур 8 Рома0 : 1Наполи
04.03.2017 Италия - Серия А Тур 27 Рома1 : 2Наполи
15.10.2016 Италия - Серия А Тур 8 Наполи1 : 3Рома
25.04.2016 Италия - Серия А Тур 35 Рома1 : 0Наполи

Отзывы и комментарии к матчу

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