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Верона - Аталанта 21 марта прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
21 Марта 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Серия А, 28-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)
ВеронаАталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Верона - Аталанта, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Верона
Верона
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
28.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Аталанта0 : 2Верона
18.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Верона1 : 1Аталанта
07.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Аталанта3 : 2Верона
18.03.2018 Италия - Серия А Тур 29 Верона0 : 5Аталанта
25.10.2017 Италия - Серия А Тур 10 Аталанта3 : 0Верона
03.02.2016 Италия - Серия А Тур 23 Верона2 : 1Аталанта
20.09.2015 Италия - Серия А Тур 4 Аталанта1 : 1Верона
25.01.2015 Италия - Серия А Тур 20 Верона1 : 0Аталанта
31.08.2014 Италия - Серия А Тур 1 Аталанта0 : 0Верона
19.04.2014 Италия - Серия А Тур 34 Аталанта1 : 2Верона

Отзывы и комментарии к матчу

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