  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Фиорентина - Милан 21 марта прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
21 Марта 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 28-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
ФиорентинаМилан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фиорентина - Милан, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Милан
Милан
Главные тренеры
Италия Чезаре Пранделли
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
29.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Милан2 : 0Фиорентина
22.02.2020 Италия - Серия А Тур 25 Фиорентина1 : 1Милан
29.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Милан1 : 3Фиорентина
11.05.2019 Италия - Серия А Тур 36 Фиорентина0 : 1Милан
22.12.2018 Италия - Серия А Тур 17 Милан0 : 1Фиорентина
20.05.2018 Италия - Серия А Тур 38 Милан5 : 1Фиорентина
30.12.2017 Италия - Серия А Тур 19 Фиорентина1 : 1Милан
19.02.2017 Италия - Серия А Тур 25 Милан2 : 1Фиорентина
25.09.2016 Италия - Серия А Тур 6 Фиорентина0 : 0Милан
17.01.2016 Италия - Серия А Тур 20 Милан2 : 0Фиорентина

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Фиорентина - Парма 07.03.2021 прямая трансляция
    Фиорентина - Парма 07.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 7 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 26-й тур Главный судья: Розарио Абиссо...
  • Фиорентина - Кротоне 23.01.2021 прямая трансляция
    Фиорентина - Кротоне 23.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 23 января 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 19 -й тур Главный судья: Марко Пиччинини...
  • Фиорентина - Болонья 03.01.2021 прямая трансляция
    Фиорентина - Болонья 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Даниэле...
  • Фиорентина - Кальяри прямая трансляция 8.07.2020
    Фиорентина - Кальяри прямая трансляция 8.07.2020
    Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 08 июля 2020, среда. 20:30 МСК . 31-й тур Главный судья: Джанлука Манганьелло...
  • Фиорентина - Верона прямая трансляция 12.07.2020
    Фиорентина - Верона прямая трансляция 12.07.2020
    Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 12 июля 2020, воскресенье. 20:30 МСК . 32-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close