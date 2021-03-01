Фиорентина - Милан 21 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фиорентина - Милан, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Чезаре Пранделли
|Стефано Пиоли
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 0
|22.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 1
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 3
|11.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 1
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 17
|0 : 1
|20.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 38
|5 : 1
|30.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 1
|19.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 1
|25.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 6
|0 : 0
|17.01.2016
|Италия - Серия А
|Тур 20
|2 : 0
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