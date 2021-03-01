Фрайбург - Аугсбург 21 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фрайбург - Аугсбург, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Кристиан Штрайх
|Хайко Херрлих
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 1
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|1 : 1
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 1
|23.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|5 : 1
|30.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|4 : 1
|12.05.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 0
|16.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|3 : 3
|18.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|1 : 1
|22.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 1
|28.10.2015
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 3
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