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Фрайбург - Аугсбург 21 марта прямая трансляция

Стадион: Шварцвальд-Штадион (Фрайбург, Германия), вместимость: 24000
21 Марта 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 26-й тур
ФрайбургАугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фрайбург - Аугсбург, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
Германия Кристиан Штрайх
Германия Хайко Херрлих
История личных встреч
28.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 9 Аугсбург1 : 1Фрайбург
15.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 22 Аугсбург1 : 1Фрайбург
21.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 5 Фрайбург1 : 1Аугсбург
23.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 23 Фрайбург5 : 1Аугсбург
30.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 6 Аугсбург4 : 1Фрайбург
12.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 34 Фрайбург2 : 0Аугсбург
16.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 Аугсбург3 : 3Фрайбург
18.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 25 Аугсбург1 : 1Фрайбург
22.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 8 Фрайбург2 : 1Аугсбург
28.10.2015 Кубок Германии 2-й раунд Фрайбург0 : 3Аугсбург

Отзывы и комментарии к матчу

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