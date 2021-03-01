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Герта - Байер 21 марта прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
21 Марта 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 26-й тур
ГертаБайер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Герта - Байер, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Герта
Берлин
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
Венгрия Паль Дардаи
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
29.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 9 Байер0 : 0Герта
20.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 33 Герта2 : 0Байер
18.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 16 Байер0 : 1Герта
18.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 34 Герта1 : 5Байер
22.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 17 Байер3 : 1Герта
10.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 22 Байер0 : 2Герта
20.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 5 Герта2 : 1Байер
20.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 34 Герта2 : 6Байер
22.01.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 Байер3 : 1Герта
30.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 32 Байер2 : 1Герта

Отзывы и комментарии к матчу

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