Кёльн - Боруссия Д 20 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кёльн - Боруссия Д, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Маркус Гисдоль
|Эдин Терзич
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 2
|24.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|5 : 1
|23.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 3
|02.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 3
|17.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|5 : 0
|29.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 0
|10.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 1
|14.05.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 2
|19.12.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 1
|14.03.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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