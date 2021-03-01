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Кёльн - Боруссия Д 20 марта прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
20 Марта 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 26-й тур
КельнБавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кёльн - Боруссия Д, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
Германия Маркус Гисдоль
Хорватия Эдин Терзич
История личных встреч
28.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия Д1 : 2Кёльн
24.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 19 Боруссия Д5 : 1Кёльн
23.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 2 Кёльн1 : 3Боруссия Д
02.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Кёльн2 : 3Боруссия Д
17.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 Боруссия Д5 : 0Кёльн
29.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 31 Боруссия Д0 : 0Кёльн
10.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 14 Кёльн1 : 1Боруссия Д
14.05.2016 Германия - Бундеслига Тур 34 Боруссия Д2 : 2Кёльн
19.12.2015 Германия - Бундеслига Тур 17 Кёльн2 : 1Боруссия Д
14.03.2015 Германия - Бундеслига Тур 25 Боруссия Д0 : 0Кёльн

Отзывы и комментарии к матчу

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