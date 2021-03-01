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Айнтрахт - Унион 20 марта прямая трансляция

Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
20 Марта 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 26-й тур
АйнтрахтУнион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Айнтрахт - Унион, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Унион
Берлин
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Швейцария Урс Фишер
История личных встреч
28.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 9 Унион3 : 3Айнтрахт Ф
24.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 23 Айнтрахт Ф1 : 2Унион
27.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 6 Унион1 : 2Айнтрахт Ф

Отзывы и комментарии к матчу

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