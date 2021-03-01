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Ницца - Марсель 20 марта прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
20 Марта 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
НиццаМарсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ницца - Марсель, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ницца
Ницца
Марсель
Марсель
Главные тренеры
Румыния Адриан Урся
Аргентина Хорхе Сампаоли
История личных встреч
17.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 11 Марсель3 : 2Ницца
28.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 3 Ницца1 : 2Марсель
10.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 28 Марсель1 : 0Ницца
21.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 10 Ницца0 : 1Марсель
06.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 36 Марсель2 : 1Ницца
01.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 8 Ницца2 : 4Марсель
07.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 36 Марсель2 : 1Ницца
11.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 4 Ницца3 : 2Марсель
14.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 26 Ницца1 : 1Марсель
08.11.2015 Франция - Лига 1 Тур 13 Марсель0 : 1Ницца

Отзывы и комментарии к матчу

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