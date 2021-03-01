Лион - ПСЖ 21 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лион - ПСЖ, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Руди Гарсия
|Маурисио Почеттино
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|0 : 1
|31.07.2020
|Франция - Кубок лиги
|Финал
|0 : 0 6 : 5
|04.03.2020
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 5
|09.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|4 : 2
|22.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 1
|03.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 1
|07.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|5 : 0
|21.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|2 : 1
|17.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 0
|19.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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