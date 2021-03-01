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Нант - Лорьян 21 марта прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
21 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция)
НантЛорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Нант - Лорьян, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Нант
Нант
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
Франция Раймон Доменек
Франция Антуан Комбуаре
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
08.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 10 Лорьян0 : 2Нант
29.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 35 Нант1 : 0Лорьян
15.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 9 Лорьян1 : 2Нант
13.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 26 Нант2 : 1Лорьян
19.12.2015 Франция - Лига 1 Тур 19 Лорьян0 : 0Нант
16.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 37 Нант1 : 1Лорьян
20.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 19 Лорьян1 : 2Нант
12.01.2014 Франция - Лига 1 Тур 20 Нант1 : 0Лорьян
29.10.2013 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Нант2 : 0Лорьян
18.08.2013 Франция - Лига 1 Тур 2 Лорьян2 : 1Нант

Отзывы и комментарии к матчу

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