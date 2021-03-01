Нант - Лорьян 21 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Нант - Лорьян, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Раймон Доменек
|Антуан Комбуаре
|Кристоф Пеллиссье
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 2
|29.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 0
|15.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 2
|13.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 1
|19.12.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|0 : 0
|16.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 1
|20.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 2
|12.01.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 0
|29.10.2013
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|18.08.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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