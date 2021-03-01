Дижон - Реймс 21 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дижон - Реймс, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давид Линарес
|Давид Гуйон
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 0
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 2
|09.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 1
|22.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 0
|28.10.2015
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995 16 октября 2020, Пятница. 20:00 МСК. Лига 1, 7-й тур Главный судья: Бастьен...
Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995 14 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 29-й тур Главный судья: Томас Леонар...
Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995 10 Февраля 2021, Среда. 21:00 МСК. Кубок Франции, 1/32 Финала...
Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995 14 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 25-й тур Главный судья: Орельен Пети...
Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995 20 декабря 2020, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 16-й тур Главный судья: Жереми Стина...