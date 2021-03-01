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Брест - Анже 21 марта прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
21 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Орельен Пети (Франция)
БрестЛорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брест - Анже, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Брест
Брест
Анже
Анже
Главные тренеры
Франция Оливье Далль'Оглио
Франция Стефан Мулен
История личных встреч
27.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 5 Анже3 : 2Брест
29.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 27 Брест0 : 1Анже
19.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 10 Анже0 : 1Брест

Отзывы и комментарии к матчу

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