Брага - Бенфика 21 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брага - Бенфика, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Карлуш Карвальял
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|20.01.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|08.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|2 : 3
|15.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|0 : 1
|18.12.2019
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1
|01.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|0 : 4
|28.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 4
|23.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|6 : 2
|13.01.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|1 : 3
|20.09.2017
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 1
|1 : 1
|09.08.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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