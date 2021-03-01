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Брага - Бенфика 21 марта прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
21 Марта 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Примейра, 24-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)
БрагаБенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брага - Бенфика, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Брага
Брага
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
20.01.2021 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Брага2 : 1Бенфика
08.11.2020 Португалия - Примейра Тур 7 Бенфика2 : 3Брага
15.02.2020 Португалия - Примейра Тур 21 Бенфика0 : 1Брага
18.12.2019 Кубок Португалии 1/8 финала Бенфика2 : 1Брага
01.09.2019 Португалия - Примейра Тур 4 Брага0 : 4Бенфика
28.04.2019 Португалия - Примейра Тур 31 Брага1 : 4Бенфика
23.12.2018 Португалия - Примейра Тур 14 Бенфика6 : 2Брага
13.01.2018 Португалия - Примейра Тур 18 Брага1 : 3Бенфика
20.09.2017 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 1 Бенфика1 : 1Брага
09.08.2017 Португалия - Примейра Тур 1 Бенфика3 : 1Брага

Отзывы и комментарии к матчу

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