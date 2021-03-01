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Спортинг - Витория Гимарайнш 20 марта прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
20 Марта 2021, Суббота. 23:30 МСК. Примейра, 24-й тур
Главный судья: Тьягу Мартинш (Оэйраш, Португалия)
СпортингГимарайнш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Спортинг - Витория Гимарайнш, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Главные тренеры
Португалия Эмануэл Ферро
Португалия Рубен Филипе Маркес Аморим
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
07.11.2020 Португалия - Примейра Тур 7 Витория Гимарайнш0 : 4Спортинг
04.06.2020 Португалия - Примейра Тур 25 Витория Гимарайнш2 : 2Спортинг
27.10.2019 Португалия - Примейра Тур 8 Спортинг3 : 1Витория Гимарайнш
27.04.2019 Португалия - Примейра Тур 31 Спортинг2 : 0Витория Гимарайнш
23.12.2018 Португалия - Примейра Тур 14 Витория Гимарайнш1 : 0Спортинг
01.02.2018 Португалия - Примейра Тур 20 Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
19.08.2017 Португалия - Примейра Тур 3 Витория Гимарайнш0 : 5Спортинг
05.03.2017 Португалия - Примейра Тур 24 Спортинг1 : 1Витория Гимарайнш
01.10.2016 Португалия - Примейра Тур 7 Витория Гимарайнш3 : 3Спортинг
29.02.2016 Португалия - Примейра Тур 24 Витория Гимарайнш0 : 0Спортинг

Отзывы и комментарии к матчу

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