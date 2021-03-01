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Портимоненсе - Порту 20 марта прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Портиман (Портиман, Португалия), вместимость: 9544
20 Марта 2021, Суббота. 21:00 МСК. Примейра, 24-й тур
Главный судья: Руй Мануэл Гомеш Кошта (Порту, Португалия)
ПортимоненсеПорту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Портимоненсе - Порту, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Паулу Сержиу
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
08.11.2020 Португалия - Примейра Тур 7 Порту3 : 1Портимоненсе
23.02.2020 Португалия - Примейра Тур 22 Порту1 : 0Портимоненсе
15.09.2019 Португалия - Примейра Тур 5 Портимоненсе2 : 3Порту
13.04.2019 Португалия - Примейра Тур 29 Портимоненсе0 : 3Порту
07.12.2018 Португалия - Примейра Тур 12 Порту4 : 1Портимоненсе
25.02.2018 Португалия - Примейра Тур 24 Портимоненсе1 : 5Порту
17.11.2017 Кубок Португалии 4-й раунд Порту3 : 2Портимоненсе
22.09.2017 Португалия - Примейра Тур 7 Порту5 : 2Портимоненсе

Отзывы и комментарии к матчу

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