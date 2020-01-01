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Турция - Нидерланды 24 марта прямая трансляция

Стадион: Ататюрк Олимпьят (Стамбул, Турция), вместимость: 76092
24 Марта 2021, Среда. 20:00 МСК. ЧМ-2022, 1-й тур
 ТурцияНидерланды

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Турция - Нидерланды, который запланирован на 24 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Турция. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 1-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Турция
Нидерланды
Главные тренеры
Турция Шенол Гюнеш
Нидерланды Франк де Бур
История личных встреч
06.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа A. Тур 8 Турция3 : 0Нидерланды
28.03.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа A. Тур 5 Нидерланды1 : 1Турция
15.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа D. Тур 10 Турция0 : 2Нидерланды
07.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа D. Тур 1 Нидерланды2 : 0Турция
17.11.2010 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2010 Нидерланды1 : 0Турция

Отзывы и комментарии к матчу

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