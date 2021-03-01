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Сербия - Ирландия 24 марта прямая трансляция

Стадион: Райко Митич - Црвена Звезда (Белград, Сербия), вместимость: 55000
24 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. ЧМ-2022, 1-й тур
СербияИрландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сербия - Ирландия, который запланирован на 24 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Сербия. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 1-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сербия
Ирландия
Главные тренеры
Сербия Любиша Тумбакович
Сербия Александар Янкович
Сербия Илия Столица
Ирландия Стивен Кенни
История личных встреч
05.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа D. Тур 8 Ирландия0 : 1Сербия
05.09.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа D. Тур 1 Сербия2 : 2Ирландия
05.03.2014 Товарищеские матчи (сборные) Март 2014 Ирландия1 : 2Сербия
15.08.2012 Товарищеские матчи (сборные) Август 2012 Сербия0 : 0Ирландия

Отзывы и комментарии к матчу

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