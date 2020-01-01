  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Бельгия - Уэльс 24 марта прямая трансляция

Стадион: Дэн Дрэф (Лёвен, Бельгия), вместимость: 9319
24 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. ЧМ-2022, 1-й тур
БельгияУэльс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бельгия - Уэльс, который запланирован на 24 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Бельгия. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 1-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бельгия
Уэльс
Главные тренеры
Испания Роберто Мартинес
Уэльс Райан Гиггз
История личных встреч
01.07.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд 1/4 финала Уэльс3 : 1Бельгия
12.06.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа B. Тур 6 Уэльс1 : 0Бельгия
16.11.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа B. Тур 4 Бельгия0 : 0Уэльс
15.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа A. Тур 12 Бельгия1 : 1Уэльс
07.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа A. Тур 1 Уэльс0 : 2Бельгия

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Бельгия - Швейцария 11.11.2020 прямая трансляция
    Бельгия - Швейцария 11.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Дэн Дрэф (Лёвен, Бельгия), вместимость: 9319 11 ноября 2020, Среда. 22:45 МСК. Товарищеский матч 2020...
  • Бельгия - Уэльс обзор матча (16.11.2014)
    Бельгия - Уэльс обзор матча (16.11.2014)
    16 ноября 2014 | Чемпионат Европы 2016 | Квалификация...
  • ЕВРО 2016 Квалификация: Уэльс – Бельгия смотреть онлайн прямая видео трансляция
    ЕВРО 2016 Квалификация: Уэльс – Бельгия смотреть онлайн прямая видео трансляция
    Футбол | Чемпионат Европы 2016 | Квалификация 
    Смотреть онлайн прямую видео трансляцию...
  • Нант - Реймс 03.03.2021 прямая трансляция
    Нант - Реймс 03.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004 3 Марта 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 28-й тур...
  • Уэльс – Бельгия обзор матча (12.06.2015)
    Уэльс – Бельгия обзор матча (12.06.2015)
    12 июня 2015 | Чемпионат Европы 2015 | Квалификация...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close