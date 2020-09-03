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Латвия - Черногория 24 марта прямая трансляция

Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 10007
24 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. ЧМ-2022, 1-й тур
ЛатвияЧерногория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Латвия - Черногория, который запланирован на 24 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Латвия. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 1-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Латвия
Черногория
Главные тренеры
Латвия Дайнис Казакевич
Босния и Герцеговина Фарук Хаджибегич
История личных встреч
07.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Черногория1 : 1Латвия
15.08.2012 Товарищеские матчи (сборные) Август 2012 Черногория2 : 0Латвия

Отзывы и комментарии к матчу

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