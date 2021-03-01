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Кипр - Словакия 24 марта прямая трансляция

Стадион: ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
24 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. ЧМ-2022, 1-й тур
КипрСловакия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кипр - Словакия, который запланирован на 24 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Кипр. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 1-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кипр
Словакия
Главные тренеры
Бельгия Йохан Валем
Греция Никос Костеноглу
Словакия Штефан Таркович
История личных встреч
24.03.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа D. Тур 5 Кипр1 : 3Словакия
02.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа D. Тур 1 Словакия6 : 1Кипр

Отзывы и комментарии к матчу

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