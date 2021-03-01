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Болгария - Швейцария 25 марта прямая трансляция

Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228
25 Марта 2021, Четверг. 20:00 МСК. ЧМ-2022, 1-й тур
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)
БолгарияШвейцария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Болгария - Швейцария, который запланирован на 25 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Болгария. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 1-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Болгария
Швейцария
Главные тренеры
Болгария Георги Дерменджиев
Болгария Ясен Петров
Швейцария Владимир Петкович
История личных встреч
06.09.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа G. Тур 8 Швейцария3 : 1Болгария
26.03.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа G. Тур 5 Болгария0 : 0Швейцария

Отзывы и комментарии к матчу

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